Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Эсминец ВМС США Roosevelt направляется в акваторию Чёрного моря, сообщает 15 сентября Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

Боевой корабль идёт в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море вместе с союзниками по НАТО.

«USS Roosevelt начинает северный транзит в Чёрное море из Средиземного моря для проведения морских операции. Шестой флот США регулярно работает в Чёрном море в поддержку союзников и партнёров в регионе», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, над акваторией Чёрного моря у границ России почти ежедневно появляются воздушные разведчики США и стран НАТО, а также стратегические бомбардировщики В-52Н.

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