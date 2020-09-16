Тегеран, , 08:21 — REGNUM 15 сентября высокопоставленные официальные лица Ирана и России обменялись мнениями о последних событиях в ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась между спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым и послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

В ходе встречи стороны обратили особое внимание на сирийский вопрос. Будучи двумя членами тройки гарантов мира в Сирии, Тегеран и Москва выразили близость взглядов на ближневосточные проблемы. Обе стороны выступили против иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии.

Иран и Россия также подтвердили сотрудничество в борьбе с терроризмом в Ираке, а также выступили с единой позицией по афганскому вопросу.

Что касается встречи Джалали и Богданова, то посольство Ирана объявило, что она была посвящена двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам, включая ядерную сделку 2015 года, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).