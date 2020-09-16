Тегеран, , 08:25 — REGNUM 15 сентября посол Ирана в Кабуле заявил, что Тегеран поддерживает республиканскую форму правленияв Афганистане, призывая к тому, чтобы демократические достижения страны за последние 19 лет были защищены афганскими политическими партиями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бахадор Аминян сделал это замечание в ходе встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел АфганистанаМохаммадом Ханифом Атмаром.

По сообщению министерства иностранных дел Афганистана, Атмар высоко оценил поддержку Ираном мирных переговоров в стране и всестороннее сотрудничество, в частности по делам эмигрантов.

Корреспондент IRNA в Кабуле рассказал, что оба политика также обсудили последние события, а также переговоры между правительством Афганистана и талибами по укреплению мира в стране. Они также подчеркнули важность достижения регионального консенсуса по этому вопросу, устрашения насилия и немедленного прекращения огня.