Киев, , 18:04 — REGNUM Перенос переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Вену возможен, но его пока рано обсуждать, заявил 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляция опубликована офисом президента Украины в Facebook.

По словам Зеленского, Австрия поддерживает Украину в вопросах антироссийских санкций и Донбасса, но надо дождаться, чем кончатся события в Минске.

«Несмотря на то, что Австрия очень нас поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, мы за это благодарны, но такие вопросы о переносе сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Минске. И, кстати, мы ждем стабилизацию не из-за наших встреч в «минском формате», а во-первых, ради мира и спокойствия в Белоруссии, а потом уже из-за того, что у нас заседания там происходят», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года власти Украины проводят военную карательную операцию против народа Донбасса, не признавшего законность нацистского госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года.

В ходе вооруженного конфликта с тех пор погибло не менее 15 тыс. человек.

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