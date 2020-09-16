Тегеран, , 08:30 — REGNUM 14 сентября министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами и министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде в ходе онлайн-встречи охарактеризовали перспективы развития двусторонних отношений как многообещающие. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны выразили надежду, что в ближайшее время, с искоренением пандемии коронавирусной инфекции, двусторонние отношения вернутся в нормальное русло. Отметив, что серьезная и решительная воля лидеров Ирана и Азербайджана направлена на расширение дружественных и братских отношений, Эслами отметил:

«Мы должны вместе работать над дальнейшим расширением двусторонних отношений».

«Учитывая многочисленные направления сотрудничества в области автомобильных дорог и транспорта, мы можем оказать содействие сближению двух государств и укреплению сотрудничества между Тегераном и Баку», — сказал он.

Гулузаде, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что новые технологии пришли на помощь человечеству в условиях распространения опасного вируса и предотвратили прекращение сотрудничества между странами, отметив:

«Мы должны стремиться к укреплению добрососедских, братских и дружественных отношений между народами и правительствами Ирана и Азербайджана в соответствии с волей наших лидеров».