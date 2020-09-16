Тегеран, , 08:34 — REGNUM 14 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ достигло соглашения с Ираном об имплементации гарантий, выразив надежду на то, что такой шаг приведет к расширению сотрудничества и взаимного доверия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 сентября.

Выступая на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Гросси сослался на свою недавнюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани и другими официальными лицами в Тегеране, заявив, что он обсудил получение агентством доступа к двум объектам страны.

Он отметил, что на основе дополнительного протокола МАГАТЭ имеет доступ к одному из двух объектов, причём инспекторы уже исследовали этот район. Гросси подчеркнул, что представители агентства проведут инспекцию на втором объекте в конце месяца.

Иран и МАГАТЭ опубликовали совместное заявление 26 августа, в котором подтвердили договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия в целях содействия полному осуществлению соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, который временно применяется страной с 16 января 2016 года.