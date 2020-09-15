15 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Георгий Шкловский, , 18:39 — REGNUM Председатель Конференции католических епископов в Белоруссии, митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич не был лишён белорусского гражданства. По случайному «совпадению» его паспорт оказался недействительным из-за проводимой в МВД проверки, заявил руководитель департамента по гражданству и миграции этого министерства Алексей Бегун.

Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии. Минск © A.Savin, WikiCommons

«Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. Министерство внутренних дел просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации», — пояснил Бегун.

Как сообщает белорусское издание tut. by, Бегун рассказал также, что проверка в отношении Кондрусевича была начата еще до отъезда архиепископа в Польшу и последовавшие события — всего лишь совпадение. Объяснения белорусского милиционера особенно интересны в свете разгорающегося международного скандала с ярко выраженной конфессиональной окраской.

«Так получилось по совокупности обстоятельств. Процедура была чуть раньше начата (направление соответствующих запросов и так далее), а он в это время уехал. Нам было бы тоже выгоднее, если бы он был бы здесь», — сказал начальник департамента по гражданству и миграции Белоруссии.

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Бегун сослался на основания для признания паспорта недействительным, которые содержатся в Положении о документах, удостоверяющих личность. Среди таковых — случаи, когда паспорт незаконно выдан и когда в отношении лица принимается решение об утрате или лишении их гражданства.

Предводитель белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич не был допущен в Белоруссию при возвращении из Польши 31 августа. Основания для отказа гражданину Белоруссии на границе не предоставили.

Как выяснилось 14 августа, по инициативе официального Минска данные Кондрусевича внесли в союзную базу данных, что стало формальным основанием для отказа ему во въезде на территорию Союзного государства России и Белоруссии. В частности, паспорт этого белорусского гражданина был внесён в базы данных автоматизированной системы пограничного контроля. Пограничники проверили его в «Списке недействительных документов», который выдал информацию о недействительном паспорте.

Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич (сс) Raviaka Ruslan

Председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо сослался на МВД. Содержание его письменно опубликовал официальный сайт белорусских католиков catholic. by, и там же опубликованы материалы о восприятии происходящего белорусской католической общиной (почти десятая часть верующих).

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К пограничникам вопросов нет — они поступили по правилам, соблюли формальные основания. Вопросы возникли к тем, кто и на каких основаниях пополнил союзные ведомственные базы данных. Инициатива могла исходить только из двух источников — из Москвы или из Минска. Закон классической логики указывает на минских товарищей в погонах, отдавших распоряжение МВД.

Ранее присутствие в таких базах не являлось для белорусских пограничников основанием для отказа во въезде на территорию Белоруссии. Показателен отмеченный 29 сентября 2019 года инцидент: вице-спикер польского сейма Малгожата Госевска получила от властей Белоруссии разрешение на въезд, находясь в списке лиц, которым на территорию Союзного государства въезд запрещён. С её участием прошли «официальные мероприятия в Гродненской области», сообщал тогда Госпогранкомитет Белоруссии.

В частности, Госевска возложила цветы «к могилам поляков, защищавших Гродно от советских войск в 1939 году». И это при том, что власти Белоруссии замалчивали 80-летие воссоединения республики по итогам начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода РККА (Польского похода).

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Польский костёл вполне однозначно трактует события осени 1939 года — трагические для польской государственности и вполне позитивные для государственности белоруской и украинской. В храмах многих польских городов можно видеть мемориальные таблички, посвящённые «аковцам», услышать в проповедях о якобы «ударе в спину» со стороны СССР, а также прочее в духе антисоветизма, русофобии и шовинизма. Ничего подобного в белорусских храмах отмечено не было.

Без всякой оглядки на Минск в марте 2019 года польский «Институт национальной памяти» (IPN) оправдал командира польского бандформирования периода Великой Отечественной войны Ромуальда Райса по кличке «Бурый», повешенного в 1948 году по решению польского суда за совершение военных преступлений в Белоруссии зимой 1946 года. В «геройском» досье «Бурого» — массовые убийства белорусов (79 человек, включая женщин и детей). В польском суде почти полвека назад было доказано, что эти бандиты убивали соотечественников с особой жестокостью по признаку национальности и вероисповедания. В 1995 году следователи IPN установили, что действия «Бурого» и его подельников «имели признаки геноцида».

Ромуальд Райс

Однако минские товарищи настолько широко демонстрировали «разворот на Запад», что Варшаве было трудно устоять от искушения реабилитировать откровенных уголовников, не сильно отличавшихся от зондеркоманд немецких нацистов.

Заигрывая с Варшавой и её западными кураторами, Лукашенко табуировал тему воссоединения белорусского народа из Западной Белоруссии («восточные окраины II Речи Посполитой) и БССР. Он щедро финансировал нужды костёла из средств белорусских налогоплательщиков (из которых около 90% — православные). Он даже санкционировал нарушение белорусских законов и действующих документов Союзного государства тогда, когда надо было понравиться Варшаве.

Спустя год ситуация выглядит радикально иначе, и тому есть простое объяснение. Варшава не признала Лукашенко президентом по итогам так называемых президентских выборов в Белоруссии. Экс-кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила от польских властей всевозможные почести, небольшой дворец и кортеж президентского уровня.

В польских СМИ и на околоправительственном уровне Тихановскую открыто называют «пани президент» — то есть президентом Белоруссии. Сейм Литвы открыто провозгласил её таковой, шокировав «последнего диктатора Европы» и его министра иностранных дел Владимира Макея.

Последний усердно убеждал всех, что с санкциями ЕС и США покончено, что он решил вопросы с признанием официальных итогов президентской кампании 2020 года. Теперь, когда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прямо говорит в Европарламенте о непризнании Лукашенко президентом по итогам «сфальсифицированных выборов», о введении санкций против официального Минска и необходимости вовлечения в белорусский кризис ОБСЕ (видимо, по югославскому сценарию), самое время отправить Макея в отставку.

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Владимир Макей Kremlin.ru

Вместо этого «православный атеист» Лукашенко отыгрывается на католическом архиепископе Кондрусевиче. Совбез, МВД, ГПК и многие другие ведомства втянуты в этот конфликт, который ещё не единожды аукнется руководству Белоруссии, в том числе будущему. РКЦ нанесено тяжкое оскорбление, а это дорогого стоит, как выражаются в Минске (по другим, правда, поводам).

К подготовке решения по католическому митрополиту Минско-Могилёвскому причастны те же товарищи, которые готовили обоснование решения по православному митрополиту Минскому и Заславскому Павлу. Те же товарищи готовили решения по сфабрикованному в 2016 году уголовному «делу регнумовцев», перекладывая с больной головы на здоровую ответственность за разжигание межконфессиональной и международной розни.

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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун со своими нелепыми оправданиями выглядит откровенно жалко. Его коллеги выглядели столь же неприглядно, когда после президентской кампании 2010 года по распоряжению Лукашенко пытались применить «ответные санкции» к Западу путём фальсификации информации в базах данных. Тогда ещё не было общесоюзного списка «невыездных» и белорусские оппозиционеры демонстрировали несостоятельность применённого к ним запрета на выезд. После серии скандалов с унижением белорусских силовиков и чиновников официальный Минск отменил свой незаконный и несостоятельный «список невыездных».

На основании этих и других фактов говорить о случайных совпадениях, некоем роковом стечении обстоятельств и тому подобном не приходится. Лукашенко мстит Кондрусевичу за отказ в лояльности, за отсутствие поздравлений с избранием президентом, за солидарность с тысячами избитыми «правоохранителями» согражданами.

Особенность ситуации в том, что нынешний конфликт — не междусобойчик Лукашенко и Кондрусевича, а конфликт Минска и Ватикана, конфликт номинального союзника России с Римско-католической церковью. Кремль это понимает, Московский патриархат это понимает. Пытающиеся пройти белорусско-украинскую границу хасиды тоже это понимают. Все всё понимают, делая вид, что это «внутренние дела суверенного и независимого государства». То есть подобные конфликты будут возникать и в дальнейшем, что не в интересах России.

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