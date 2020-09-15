Вена, , 17:49 — REGNUM Украина, как и многие другие страны, ожидает подробностей о ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Вене.

«Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся», — сказал украинский президент.

Напомним, ранее сегодня президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским высказался против блокировки строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным, отметив, что не видит никакой связи между двумя этими вопросами.

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