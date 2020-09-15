Киев, , 17:46 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился ко всем участникам избирательного процесса местных выборов с призывом «строго соблюдать закон».

Об этом он заявил сегодня, 15 сентября, на заседании координационного штаба по местным выборам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аваков призывал, в частности, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и не расшатывать ситуацию на своих округах, подчеркнув, что у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

«Мы будем жестко реагировать на все попытки построения «предвыборных сетей», на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения», — пообещал министр.

Он добавил, что у ведомства есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов нынешнего избирательного процесса.

«Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости», — добавил глава МВД.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должен состояться 25 октября, а 5 сентября официально стартовала избирательная кампания. По данным МВД, с этого момента в связи с нарушениями избирательного законодательства начато уже 26 уголовных производств.