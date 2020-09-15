Салехард, , 17:46 — REGNUM Партийный состав Заксобрания ЯНАО после выборов 13 сентября 2020 года не изменился. Представители «Единой России» получат 18 из 22 мандатов. Об этом сообщила руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Напомним, в ямальском парламенте 22 депутата: 11 из них избираются по одномандатным округам, остальные 11 — по единому избирательному округу.

По данным избиркома ЯНАО, на выборах в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 64,64% голосов пришедших на выборы избирателей, ЛДПР — 15,31%, КПРФ — 8,83%, «Справедливая Россия» — 6,05%, «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 1,52%, «Партия Роста» — 1,01%, «Родина» — 0,82%. Три последние партии не преодолели 5% барьер. По одномандатным округам — убедительная победа кандидатов от «Единой России».

Таким образом, в седьмом созыве представительного органа ЯНАО у «Единой России» 22 мандата, у ЛДПР — два, у КПРФ и «Справедливой России» — по одному. Аналогичное распределение партийных сил было в Заксобрании ЯНАО шестого созыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в региональный парламент на Ямале шли три дня — с 11 по 13 сентября 2020 года. Явка составила 47,12% — на 20% меньше, чем на выборах 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги выборов в Заксобрание ЯНАО: падение явки на 20%