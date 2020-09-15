Москва, 15 сентября 2020, 17:24 — REGNUM Экономическая элита ФРГ готова пожертвовать всеми остальными рынками ради рынка США, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель заявил, что работа министра иностранных дел Хайко Мааса по выстраиванию взаимоотношений с Россией оказалась в очередной раз полностью провальной.
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