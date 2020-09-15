Москва, , 17:24 — REGNUM Экономическая элита ФРГ готова пожертвовать всеми остальными рынками ради рынка США, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Германская экономическая элита сейчас боится поддерживать настоящую германскую политическую элиту. То есть тех, для кого на первом месте интересы самой Германии. Я имею в виду и партию «Альтернатива для Германии», которую называют нацистской просто за то, что для нее интересы Германии выше интересов США, и вменяемую часть германских левых, — сказал Вассерман. — Экономическая элита Германии боится поддерживать их просто потому, что для нее привлекателен американский рынок. И для того чтобы выйти на этот рынок, они готовы жертвовать всеми остальными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель заявил, что работа министра иностранных дел Хайко Мааса по выстраиванию взаимоотношений с Россией оказалась в очередной раз полностью провальной.

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