Киев, , 17:23 — REGNUM В МВФ перед выделением новых кредитов Украине хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в стране, заявил 15 сентября украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию «Экономическая правда».

Министр также назвал приоритетные события в Украине, за которыми следит Фонд, отдельно отметив, что в МВФ особенно переживают «относительно агонии против иностранцев».

«Номер один — ситуация вокруг ПриватБанка, далее — ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления, далее — зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно относительно этой агонии против иностранцев… Также ситуация с антикоррупционными органами надо срочно решать», — сказал Марченко.

Кроме того, уточнил представитель правительства, МВФ крайне беспокоят законопроекты о различных налоговых льготах и преференциях, зарегистрированные в Раде.

«Это их беспокоит в контексте возможного увеличения дефицита бюджета… И по 2021-му году их интересует рамка дефицита», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках новой программы, подписанной в июне, Украина до конца 2021 года должна получить от МВФ 5 млрд долларов кредита. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были перечислен в июне, сразу после подписания соглашения. Предполагалось, что до конца года Киев получит еще два кредитных транша, ориентировочно по 700 млн долларов.