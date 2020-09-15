Москва, , 17:22 — REGNUM Если интересы США требуют удушения экономики Германии, то политическое руководство Германии займется удушением своей экономики, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал отмену министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его визита в Германию.

«Министр иностранных дел РФ на моей памяти еще ни разу не поступал неправильно, — сказал Вассерман. — И данное его решение не стало исключением из этого правила. Но знаковым это счесть трудно. Потому что знак имеет смысл только тогда, когда его правильно воспринимают. А Германия совершенно очевидным образом изнасилована США. На сей раз через койку Навального. И, соответственно, сейчас она подает иные, совершенно иные знаки. Соответственно, действия Лаврова будут знаковыми для германской экономической элиты, но никоим образом для элиты политической. Так она уже явным образом дает понять, что ее устроит всё, что предпишут ей из-за океана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что в настоящее время речь идет о жестком дипломатическом противостоянии между Россией и Германией.

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