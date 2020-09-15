Москва, 15 сентября 2020, 17:22 — REGNUM Если интересы США требуют удушения экономики Германии, то политическое руководство Германии займется удушением своей экономики, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал отмену министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его визита в Германию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что в настоящее время речь идет о жестком дипломатическом противостоянии между Россией и Германией.
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