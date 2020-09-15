Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM В правительстве Ленинградской области, после прошедших выборов губернатора региона, начались первые кадровые изменения. С должности председателя комитета цифрового развития была уволена Виктория Кузнецова, а также ее заместитель Евгений Хомичев.

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Как сообщает 15 сентября издание «47news», таким образом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разрешил длительный конфликт, который был между его подчиненными. Помимо постоянных перипетий с заместителем, на Кузнецову часто поступали жалобы от компаний, занимающихся перевозкой мусора.

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Ранее сообщалось, что все мусоровозы должны быть оснащены QR-кодами для их отслеживания, но руководство комитета не понимало, как это лучше сделать, что вызвало недовольство главы региона.

Напомним, ранее стало известно, что с 15 сентября на должность главы управления по транспорту Ленинградской области назначен Сергей Харлашкин. До недавнего времени он возглавлял ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга, а до этого длительное время был главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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