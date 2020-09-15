* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил на мероприятии «Атлантического совета» в Вашингтоне, что в Афганистане осталось всего около 200 боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 15 сентября сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее Помпео уже принял участие в начале внутриафганских мирных переговоров между правительством Афганистана и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одним из пунктов сделки между США и афганскими боевиками является недопущение действия на территории Афганистана других радикальных исламистских группировок — прежде всего, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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