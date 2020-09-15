История вопроса

Дату выборов губернатора Брянской области утвердили 11 июня 2020 года депутаты облдумы, они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. В последний раз выборы губернатора в регионе проводились 13 сентября 2015 года. Тогда за пост боролись три кандидата. Явка составила 57,43% от общего числа избирателей. Победитель набрал 79,96% голосов.