Брянск, 15 сентября 2020, 17:15 — REGNUM Итоговый протокол по выборам губернатора Брянской области подписали 15 сентября в Брянске. Александр Богомаз официально избран на должность главы региона, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Брянской области.
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Выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. По итогам голосования Александр Богомаз («Единая Россия») набрал 71,69% голосов избирателей. Андрея Архицкого (КПРФ) поддержали 10,09%, Сергея Курденко («Справедливая Россия») — 8,20%, Дмитрия Корнилова («Гражданская платформа») — 4,31%, Сергея Чернышова («Казачья партия Российской Федерации») — 3,97%. Явка избирателей составила 50,37%, свой выбор сделали 496 132 избирателя. Инаугурация избранного губернатора состоится 22 сентября.
Протокол подписан членами регионального избиркома в присутствии представителя прокуратуры Брянской области и средств массовой информации.