Минск, 15 сентября 2020, 17:01 — REGNUM На материальную помощь со стороны ЕС рассчитывает белорусская оппозиция, сообщил 15 сентября журналистам член президиума так называемого Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.
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По словам белорусского оппозиционера, ЕС будет поддерживать Белоруссию, но если она пойдёт по пути демократизации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 сентября, в ходе встречи российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Москва пообещала Минску госкредит в размерен полутора миллиардов долларов.
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