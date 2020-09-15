Минск, , 17:01 — REGNUM На материальную помощь со стороны ЕС рассчитывает белорусская оппозиция, сообщил 15 сентября журналистам член президиума так называемого Координационного совета Белоруссии Павел Латушко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

По словам белорусского оппозиционера, ЕС будет поддерживать Белоруссию, но если она пойдёт по пути демократизации.

ИА REGNUM), а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трёх-четырёх миллиардов». Латушко «Не вот эти полтора миллиарда долларов, которые предложила восточная страна (Россия — прим.), а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трёх-четырёх миллиардов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 сентября, в ходе встречи российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко Москва пообещала Минску госкредит в размерен полутора миллиардов долларов.

Читайте подробнее: Путин подтвердил намерение выдать Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз не признаёт Лукашенко легитимным президентом Белоруссии