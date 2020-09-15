Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену надо пройти проверку на употребление наркотиков, заявил 15 сентября действующий американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

При этом Трамп сообщил, что готов пройти через такой же тест.

«Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, дающее ему некоторое прояснение. Посмотрите на него. Может, это много кофе, чашек 15», — сказал Трамп.

Он отметил, что на дебатах Байден неожиданно начал выступать лучше, чем раньше.

«Что-то было странное, по-моему. Я не могу сказать что, но многие считают, что что-то с ним происходит, и так делать нельзя», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Трамп уже предлагал проверить своего конкурента на наркотики, однако никаких доказательств не приводил.

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