Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) будет принимать от населения предложения о том, что нужно изменить в стране. Об этом сообщил один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили в обращении, опубликованном 15 сентября на его странице в Facebook.

Он рассказал, что его партия запускает программу «Поручи Мише», в рамках которой планируется понять, чего от властей ждут жители Грузии.

«Наши мажоритарии обойдут все села, города, районы, встретятся с вами и получат прямо от вас поручения, которые необходимо исполнить, сразу после смены власти», — сказал Удумашвили.

Он пообещал, что предложения, полученные от населения, будут переданы Саакашвили.

Напомним, в ЕНД перед парламентскими выборами, которые в Грузии должны пройти 31 октября, заявили, что в случае победы на пост премьер-министра страны назначат Саакашвили. Сам экс-президент согласился принять этот пост на два года, в течение которых он планирует вывести Грузию из кризиса.

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