Москва, , 15:59 — REGNUM Новые малые политические партии, которые показали неплохие результаты на региональных выборах 11−13 сентября, спойлерами вовсе не являются и могут в дальнейшем сыграть значительную роль в политической жизни страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«Согласен, что новые партии совсем без согласия с властью появиться не могут. Но сказать, что это партии — фавориты власти… слишком во многих местах их завернули в обратную сторону, конкретно в Ростове-на-Дону, Воронеже и ещё список есть», — заявил Журавлев.

«Здесь скорее можно говорить о том, что это партии, которые являются фаворитами одной части политической элиты и нефаворитами другой. И в этом смысле это не партии-спойлеры», — указал он.

По его мнению, эти новые партии займут места слева и справа от «Единой России» в качестве возможных, а может и реальных её заменителей.

«Как реципиенты. Они забирают, потому что чуть-чуть меняют программную позицию. Да, мы за великое государство, как «Новые люди», но без бюрократии. Оно всё равно не получится, но избиратели этого не знают! За мощную промышленность, но частную. И так набирают себе отличия и забирают ту часть, кто за «Единую Россию», но не любят какие-то отдельные черты», — указал Журавлев.