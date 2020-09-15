Москва, , 15:55 — REGNUM Коммунистическая партия Российской Федерации вынуждена придерживаться умеренной политической линии, но при этом мобилизовывать сторонников с помощью радикальной риторики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«КПРФ изначально двойственная партия. Это партия социал-демократических лидеров, опирающихся на большевистское большинство. Она лавируют всегда в рамках раскола — в любую минуту чуть-чуть сдвинь, и она развалится. Те, кто голосуют, голосуют совсем не за то, за что КПРФ реально выступает в парламенте. Они голосуют за социалистическую революцию завтра с утра», — заявил Журавлев.

«Как это было в Великом Новгороде, когда люди проголосовали КПРФ, а затем пришли и сказали: ребята, вы будете отменять пенсионную реформу, мы же вас голосовали? Это реальный факт, было!» — указал он.

По его мнению, если КПРФ начнёт терять позиции в парламентах — не только федеральном — и возможности использовать админинстративный ресурс в своих интересах, то этот «социал-демократический слой руководства» просто повиснет в воздухе.

«И как только этот кусочек сдвинется, они превратятся в большевиков, потому что больше не во что. Эту ситуацию надо отсматривать», — указал Журавлев.