Москва, , 15:50 — REGNUM Результаты выборов 11−13 сентября во многом были определены политической ситуацией, сложившейся в результате эпидемии новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил руководитель компании «Максимов консалтинг», политолог Андрей Максимов на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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"Главным драйвером этого политического сезона была действительно пандемия. Она вызвала концентрацию… как во время шторма капитана корабля менять не стоит, и даже свеженазначенного капитана не стоит, иначе корабль можно залететь куда-нибудь не туда. Это позволило достаточно хорошо и эффектно выступить всем руководителям, как врио, так и переизбранным», — заявил Максимов.

«Второй фактор — совершенно верно, в такой ситуации, когда политический кризис невыгоден ни одной из политических сил, когда пандемия вызывает экономические сложности, очень опасно бросать на весы очень крупные суммы денег», — продолжил он.

Реальная оппозиционная активность требует финансирования, но в данном случае оппозиции не хватило ни средств, ни решимости, чтобы «додавить» ситуацию в свою пользу в ряде регионов — например, в Архангельске.

«Там, где хватило местных ресурсов на то, чтобы сработать на смену власти, там некоторых успехов удалось добиться… как организационное ядро не сработало КПРФ, так и как идеологический инструмент. Все сконцентрировались пусть и на назначенном извне, пусть и не местном, но капитане корабля, который ведёт это судно», — указал Максимов.