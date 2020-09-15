Москва, , 15:48 — REGNUM После региональных выборов 11−13 сентября в России начнётся рост агитационной и в целом политической активности в связи с грядущей избирательной кампанией в Госдуму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил председатель совета директоров консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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"Ожидания большие. Если у всех партий и у всех игроков была такая дисперсия — все сосредоточились на разных частных, локальных задачах… какие риски этого всего? Все партии сейчас будут играть каждая на свою руку. Будут заниматься тем, что будут наращивать ритм. И это уже началось», — заявил Гусев.«Я смотрел планы законотворческих работ на осеннюю сессию, и там оппозиционные партии пытаются ставить такие законы мегапопулистские: кто-то хочет отменить транспортный налог… конечно, эти инициативы законотворческие исполнены не будут, «Единая Россия», правительство будут против. Но это всё будет накручивать людей.Рост ожиданий у людей будет расти — уже сейчас планка ожиданий достаточно высокая, отметил политолог.

«Будет очень сложно, к тому же мы имеем внешнюю нестабильность, внутреннюю нестабильность, и здесь возникает такая драматургия», — указал Гусев.