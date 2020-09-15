Сеул, , 15:47 — REGNUM С 17 по 18 сентября глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва совершит официальный визит во Вьетнам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, официальный представитель МИД Южной Кореи приедет в Ханой по приглашению заместителя премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем, являющимся по совместительству министром иностранных дел Вьетнама.

Отмечается, что в рамках командировки Кан Гён Хва встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Предполагается, что стороны обсудят ряд вопросов, включая вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН, а также введение упрощённой системы въездов для бизнесменов.

Кроме того, министр иностранных дел Южной Кореи намерена провести встречу с представителями южнокорейских компаний, вышедших на рынок Вьетнама.

Известно, что это будет вторая зарубежная командировка главы южнокорейского внешнеполитического ведомства с начала пандемии коронавируса. В августе Кан Гён Хва посетила Германию.