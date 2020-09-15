Вена, , 15:51 — REGNUM Как считает президент Украины Владимир Зеленский, Москва и Киев «потеряли» слово «отношения» после того, как Крым воссоединился с Россией и начался конфликт в Донбассе. Он заявил об этом 15 сентября в ходе брифинга в Австрии, трансляция которого велась офисом президента Украины в соцсети Facebook.

«К сожалению, мы потеряли это слово (отношения — ред.) и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно (по мнению Киева — ред.) Крым и началась война на Востоке страны…», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что из-за «14 тысяч погибших» и двух территорий, которые Киев потерял, не нашел слова, которые могли бы охарактеризовать отношения России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Зеленский заявил, что он не боится говорить с президентом России Владимиром Путиным, так как без такого диалога, как считает президент Украины, не будет мирного результата в урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.