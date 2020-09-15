Москва, , 15:37 — REGNUM Меры социальной поддержки, забота о здоровье граждан и выполнение всех социальных обязательств, обозначенные в послании президента РФ, станут приоритетом для «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Безусловно, приоритетом для нас является исполнением послания президента нашей страны, потому что в нем обозначены меры социальной поддержки граждан, рост благосостояния людей, забота об их здоровье, выполнение всех без исключения социальных обязательств», — сказал Неверов.

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Кроме того, один из приоритетов фракции — это принятие закона, гарантирующего защиту минимального дохода граждан.

«При активном участии Министерства юстиции, Службы судебных приставов мы сумели прийти к юридически выделенному решению и считаем, что оно должна быть реализовано в ближайшее время. Решение, которое позволит гражданам сохранить прожиточный минимум даже при наличии долгов. Не должно возникать ситуации, при которой человек, члены его семьи остаются без средств к существованию», — подчеркнул парламентарий.

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