Берлин, , 15:29 — REGNUM Работа министра иностранных дел Хайко Мааса по выстраиванию взаимоотношений с Россией оказалась в очередной раз полностью провальной. Такое заявление сделал представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель.

«Хайко Маас выделил министру иностранных дел России 90 минут для встречи — в самый тяжёлый кризис немецко-российских отношений с момента падения Берлинской стены», — написал на своей странице в Facebook политик.

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» 90 минут! Только время полёта туда и обратно занимает пять часов! Нет более верного способа показать незаинтересованность в содержательном решении», — подчеркнул Хампель.

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«Поэтому заповедь часа — разговор. При необходимости весь вторник и следующий день. Это задача дипломатии. Немецкий главный дипломат в очередной раз не справился с этой задачей», — подчеркнул политик, добавив, что от таких действий страдают люди и в России, и в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил свой визит в столицу Германии, запланированный на 15 сентября. В Берлине глава МИД РФ должен был совместно с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом участвовать в церемонии закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств. Эти мероприятия были согласованы около года назад и были подтверждены в ходе переговоров в Москве 11 августа 2020 года.

В МИД РФ сообщил, что 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа.