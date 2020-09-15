Вашингтон, , 15:18 — REGNUM В Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку (НАТО) направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт». Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это шестой заход кораблей ВМС США в Черное море с начала 2020 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле для проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze 2020 в Черное море заходил эсминец США «Портер».