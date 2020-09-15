Москва, 15 сентября 2020, 15:14 — REGNUM Российские истребители сопроводили стратегический американский бомбардировщик над Беринговым и Охотским морями, сообщили 15 сентября в Минобороны РФ.
Отмечается, что средства контроля воздушного пространства России засекли приближающийся к государственной границе объект.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США», — говорится в сообщении.
После сопровождения американского самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин заявил, что страны НАТО в последнее время существенно повысили интенсивность разведывательных полётов у границ России.
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