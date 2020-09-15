Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Каждый рабочий день Агентство общественного здравоохранения вот уже несколько месяцев в 14:00 проводит очередную пресс-конференцию, в ходе которой на вопросы журналистов о развитии эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции, отвечают представители различных ведомств и служб. Об этом 15 сентября сообщила газета Aftonbladet.

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Однако 15 сентября в конференц-зале перед самым началом мероприятия с участием государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла неожиданно сработала пожарная сигнализация.

Репортер Aftonbaldet, находившийся с журналистами других шведских изданий, сообщил, что всем людям было сказано покинуть конференц-зал.

«Переносится ли пресс-конференция или нет, пока неясно», — говорилось в новостной ленте издания.

Однако уже через несколько минут пожарная сигнализация была отключена, и журналистам снова разрешили войти. Сейчас пресс-конференция проходит в штатном режиме.