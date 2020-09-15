Москва, , 15:08 — REGNUM «Умное голосование» оппозиции на общенациональном уровне оказалось неэффективным проектом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«Разную степень эффективности его наблюдаем, но в общенациональном масштабе проект не удался», — заявил Орлов.

В связи с «умным голосованием» политолог выделил две проблемы.«У такой кампании должен быть какой-то драйвер, какой-то политик, который концентрируется на ней, который является лицом кампании… это был Навальный, теперь он по понятным причинам в такой роли выступать не может», — указал он.«Второе — нужен спусковой крючок, нужно нечто, что запускает эту кампанию и заставляет людей мобилизовываться по протестному типу. Таким триггером может быть представление о выборах как фальсифицированных. Ничего подобного нет и, думаю, не будет в 2021 году», — продолжил Орлов.

Такие стратегии «не выстрелили сейчас, не выстрелят и потом», полагает политолог.

«Модели протестной мобилизации, на мой взгляд, должны быть другие», — полагает Орлов.