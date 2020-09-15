Париж, , 15:08 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп войдет в совет директоров французской ИТ-компании «Атос», при этом сохранив за собой пост мэра города Гавр, передает Le Figaro.

Источники, близкие к бывшему премьер-министру, сообщили, что ему будет предложено место независимого директора в совете директоров компании «Атос», специализирующейся на системной интеграции и ИТ-консалтинге. Филипп сможет сохранить за собой должность мэра Гавра.

В своем коммюнике совет директоров «Атос» подтвердил, что «27 октября рассмотрит кандидатуру Эдуара Филиппа, мэра Гавра и бывшего премьер-министра, на пост независимого директора».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавним опросам общественного мнения, Филипп становится любимой политической фигурой в стране.

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