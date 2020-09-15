Симферополь, , 15:06 — REGNUM Системные решения позволят раз и навсегда закрыть вопрос водоснабжения Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, комментируя заявления МИД Украины о том, что восстановление водоснабжения Крыма возможно только после передачи полуострова под контроль Киева. Заявление размещено на странице главы Крыма в Facebook.

«Трудно найти цензурные слова, но попробую. Киев ошибается. На самом деле это станет возможным только после того, как Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением. Но тогда речь пойдет, прежде всего, о привлечении организаторов водной блокады к уголовной ответственности по российским и международным законам», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что в вопросах водоснабжения на полуострове исходят из возможностей и ресурсов Крыма и России.

«Уверен, что системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему вододефицита, будут найдены», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины выступило с заявлением, что Киев не несёт никакой ответственности за остановку водоснабжения Крыма.

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