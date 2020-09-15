Симферополь, 15 сентября 2020, 15:06 — REGNUM Системные решения позволят раз и навсегда закрыть вопрос водоснабжения Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, комментируя заявления МИД Украины о том, что восстановление водоснабжения Крыма возможно только после передачи полуострова под контроль Киева. Заявление размещено на странице главы Крыма в Facebook.
Он подчеркнул, что в вопросах водоснабжения на полуострове исходят из возможностей и ресурсов Крыма и России.
«Уверен, что системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему вододефицита, будут найдены», — добавил Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины выступило с заявлением, что Киев не несёт никакой ответственности за остановку водоснабжения Крыма.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины обвинил Россию в «колонизации» Крыма