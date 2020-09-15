Москва, , 15:02 — REGNUM На фоне результатов выборов 11−13 сентября новые малые партии могут допустить критические стратегические ошибки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

«Конвертируется ли эта победа автоматически в победу на парламентских выборах, как многие эксперты говорят?.. Здесь опросы «Левада-центра» дают нам некий промежуточный ответ: 1% у «Новых людей», на фоне 2% у «Яблока» и 3% у «Коммунистов России» проголосовать в Государственную думу из определившихся», — заявил Орлов.

По его мнению, сейчас новые партии, прежде всего «Новые люди», находятся в эйфории находятся и при выстраивании стратегии ставят ставку, судя по всему, на преодоление пятипроцентного барьера, на списочную кампанию.

«Моё мнение, причём оно касается не только новых партий, но и «Справедливой России»: нужно сделать ставку на одномандатные кампании. Есть у тебя есть ресурсы, проведи лучше 10 одномандатников, потому что кампания по преодолению 5% — большой риск. В своё время не преодолело барьер «Яблоко», которое успел поздравить Владимир Путин — с победой, которая не состоялась тогда. И с тех пор «Яблоко» уже барьер не преодолевала», — отметил Орлов.

«Уровень информированности населения о деятельности этих партий, уровень их поддержки не таков, чтобы делать ставку на общенациональную кампанию», — подчеркнул он.