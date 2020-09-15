Липецк, , 15:01 — REGNUM Заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов ушёл в отставку 14 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Павлов уволился по собственному желанию, потому что 13 сентября он был избран депутатом городского совета Липецка по округу №25 в качестве кандидата «Единой России».

На работу в департаменте образования Липецка Павлов пришёл в 2005 году в качестве начальника отдела компьютеризации. В 2012 году он возглавил департамент, а 27 декабря 2016 года был назначен заместителем главы администрации Липецка.

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