Киев, 15 сентября 2020, 15:09 — REGNUM Украина будет и дальше проводить прозападную политику и не вернётся к идее братских отношений с Россией и Белоруссией. Об этом заявил 15 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.
По его мнению, за теми, кто ведёт Украину на Запад, стоит народ страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины вслед за Евросоюзом не признали итоги выборов в Белоруссии. При этом о признании или непризнании легитимности белорусского президента Александра Лукашенко информации нет.
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