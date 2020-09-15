Киев, , 15:09 — REGNUM Украина будет и дальше проводить прозападную политику и не вернётся к идее братских отношений с Россией и Белоруссией. Об этом заявил 15 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в триединое братство и сестринство (с Россией и Белоруссией — ИА REGNUM)», — отметил Кулеба.

По его мнению, за теми, кто ведёт Украину на Запад, стоит народ страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины вслед за Евросоюзом не признали итоги выборов в Белоруссии. При этом о признании или непризнании легитимности белорусского президента Александра Лукашенко информации нет.

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