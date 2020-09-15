Джакарта, , 14:57 — REGNUM Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что потенциал цифровой экономики в стране достиг $133 млрд, сообщает Antara.

«Потенциал, который может быть доступен в Индонезии в цифровом секторе, составляет $133 млрд, а для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — $300 млрд. Таким образом, промышленная революция 4.0 продолжает поощряться», — заявил Аирлангга Хартарто в Джакарте.

По его словам, Индонезия обладает значительным капиталом для проведения цифровой трансформации и реализации этого потенциала, поскольку 180 млн человек имеют доступ к интернету. 150 млн человек являются активными пользователями интернета, а 105 млн — пользователи онлайн-сервисов.

«32% нашего населения также принадлежит к поколению Y в возрасте от 20 до 39 лет», — добавил Аирлангга Хартарто.

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