Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Для восстановления экономики Грузии власти страны должны разработать антикризисный план. С таким заявлением, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», выступил депутат парламента Грузии и лидер нового оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По его словам, в стране 200 тысяч человек потеряли рабочие места из-за пандемии, а малый и средний бизнес находятся в тяжелом положении. Депутат также напомнил, что Тбилиси получил в долг от международных финансовых институтов большие суммы денег, о чем представители властей неоднократно сообщали.

«Вы ищете деньги для компаний, в которых ваши депутаты являются владельцами, для крупных компаний недвижимости. Почему бы не найти немного денег для людей в такой сложной ситуации? Где ваш план? Мы получили $5 млрд помощи от международных организаций, почему деньги не идут на помощь людям?», — сказал Вашадзе.

Стоит отметить, что экономика Грузии до пандемии зависела от туризма. Первые туристы в этом году после отмены карантина стали приезжать в страну с июля. В августе, по официальным данным, количество гостей было на 96% меньше, чем в этом же месяце в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии снизился размер средней зарплаты – Грузстат