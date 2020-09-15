Подгорица, , 16:17 — REGNUM После того, как 14 сентября государственная избирательная комиссия Черногории опубликовала официальные результаты парламентских выборов в стране, состоявшихся 30 августа 2020 года, посол США в Подгорице Джуди Раджзинг Рейнке высоко оценила демократическую зрелость Черногории во время мирных и прозрачных выборов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG 15 сентября.

«Это исторический момент для черногорской демократии», — отметила посол США.

«Правительство США с нетерпением ожидает установления партнерства с будущим правительством, сформированным благодаря демократическим процессам, отражению воли народа. Соединенные Штаты по-прежнему будут другом, партнером и союзником граждан Черногории», — подчеркнула Раджзинг Рейнке.

Правительство США, как говорится в заявлении посла, уважает профессионализм и приверженность демократии всех тех, кто сыграл определенную роль в проведении выборов, включая наблюдателей за выборами из ОБСЕ.