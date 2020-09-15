Вена, , 14:54 — REGNUM Никакой связи между ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным и проектом газопровода «Северный поток — 2» нет. Такое мнение 15 сентября высказал президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и «Северным потоком — 2», — заявил он в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Австрия идею блокировки «СП-2» из-за ситуации с Навальным.

Также австрийский президент добавил, что «СП-2» для него является чисто коммерческим проектом, существенным образом касающимся России, Украины и партнеров из Европы.

Кроме того, Ван дер Беллен подчеркнул, что, по его мнению, судьба проекта «СП-2» должен быть решена в Европе, а не в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября с призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта «СП-2» на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.