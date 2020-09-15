Вена, , 14:51 — REGNUM Очередной саммит «Нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств желательно провести в течение следующих десяти дней. Об этом заявил 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский в Вене, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

«Будет встреча. Я знаю,… не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет ещё одна встреча советников», — сказал он.

По словам Зеленского, главы стран «Нормандской четвёрки» согласны провести очередной саммит после встречи на уровне советников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на прошедшей встрече в «нормандском формате» на уровне советников не произошло какого-то прорыва, по некоторым вопросам найти решение так и не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате