Москва, 15 сентября 2020, 14:49 — REGNUM Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Сухарева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
Его полномочия считаются прекращенными с 24 июля 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
Сухарев назначен исполняющим обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министра региональной и информационной политики Оренбургской области.