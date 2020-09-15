Париж, , 16:59 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал умеренные партии проевропейского толка «Вперед, Республика!», «Демократическое движение» и парламентскую группу «Действовать вместе» к «активной мобилизации» для сохранения большинства в парламенте. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает Le Figaro.

Сразу после возобновления работы парламента Кастекс приступил к формированию союза, объединяющего представителей трех разных парламентских фракций. Выступая перед партийными деятелями и несколькими министрами в резиденции председателя Национального собрания, премьер-министр объявил, что «рабочая встреча представителей исполнительной власти и лидеров партий большинства состоится 29 сентября».

«Она нужна, чтобы обсудить детали и найти лучший путь, по которому нам предстоит следовать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 273 депутата Национального собрания от партии «Вперед, Республика!», 46 депутатов от «Демократического движения» и 17 — от парламентской группы «Действовать вместе» провели встречу с целью формирования союза для совместной деятельности во французском парламенте.

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