Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий призывников от уплаты госпошлины за получение водительского удостоверения ряда категорий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Призывники Иван Шилов © ИА REGNUM

Пошлину не надо будет платить за получение национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) гражданам, прошедшим подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата, на основании удостоверений (свидетельств), подтверждающих получение гражданами соответствующей военно-учетной специальности и выдаваемых военными экзаменационными комиссиями в порядке, установленном Минобороны.

Также от пошлины освобождаются призывники за выдачу национального водительского удостоверения категории «D» и подкатегории «D1».

В первом случае максимальный размер пошлины составляет 3 тыс. рублей, а во втором — 2 тыс. рублей.