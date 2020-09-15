Москва, , 14:25 — REGNUM Несмотря на значительный рост явки на выборах 11−13 сентября, существенные нарушения не фиксируются. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«При колоссальном росте явки — в некоторых регионах двухкратном — нет массива нарушений существенного. И более того, количество жалоб кратно упало в сравнении с тем, что было на предшествующих выборах. Феномен, который требует объяснения», — заявил Орлов.

«Может быть, здесь недостаточен масштаб наблюдения у оппозиционных партий. Может быть, те приоритеты, которые власть поставила по контролю (чистоты выборов), сработали. Может быть, здесь есть ещё какие-то факторы», — отметил он.

Многие опрошенные эксперты указывали, что после 13 сентября в информационном пространстве господствует «удивительная тишина, потрясающее спокойствие».

«В целом выборы легитимные. Жалоб намного меньше. Ну и мы видим, что если был бы какой-то протестный фон, криминальный фон, это было бы заметно. Всё спокойно», — добавил Орлов.