Варшава, , 14:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что «суды в Германии защищают преступников, а не жертв». Данный тезис он выразил на своей странице в Facebook.

Причиной столь жесткой реакции стало решение одной из германских судебных инстанций по делу о массовом убийстве поляков в городе Тоженец (Велькопольское воеводство). Речь идет о событиях 2 сентября 1939 года, когда солдаты Третьего Рейха, устроили массовое убийство жителей населенного пункта. Однако виновные до сих пор так и не понесли наказание.

Спустя более чем 80 лет данное событие всплыло в повестке германо-польских отношений, и немецкий суд признал постфактум виновным командующего группой солдат, совершивших преступление, в нарушении международного права. В то же время польская сторона считает, что данное решение слишком мягкое: «Решение игнорирует сожжение заживо польских женщин и детей, казни и жестокие убийства, хладнокровно совершенные солдатами вермахта, что де-факто оправдывает их, потому что преступники до сих пор не осуждены на официальном уровне», — отметил Моравецкий.

Германская сторона утверждает, что данные действия «были реакцией на нападение польских партизан», а также настаивает на отсутствии необходимости в проведении дополнительных расследований, особенно на месте преступления, поскольку они не внесут в дело ничего нового.

Глава польского правительства сделал вывод, что немецкое правосудие с самого начала защищает немецких преступников, а не их жертв. «Немецкие соседи! Проверьте дневники своих отцов и дедов. Проверьте, служил ли кто-нибудь из них в 41-м Голлвицерском пехотном полку Вермахта. Проверьте. И приезжайте в Торженц, в Вышанув, в тысячи других польских мест, потому что для немецкой судебной системы они значат меньше, чем безопасность и благополучие палачей их жителей», — заключил польский премьер.