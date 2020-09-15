Москва, , 14:23 — REGNUM Россия никогда не вмешивалась в выборы в Соединённых Штатах. Об этом 15 сентября заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что подобные обвинения Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве в избирательный процесс не соответствуют действительности.

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«Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому вот эти тезисы — это такая довольно неприятная, низкого рода дезинформация», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси и её однопартиец, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф выдвинули обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в США.

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По их словам, Россия «активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов и обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов».

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. Основные претенденты на этот пост — действующий глава Белого дома Дональд Трамп и представитель демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден.

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