Москва, , 14:21 — REGNUM Голосование 11−13 сентября в регионах вызвало характеризовалось высокой активностью лояльных действующей власти избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на круглом столе экспертного клуба «Регион» по теме «Региональные выборы-2020: уровень конкуренции и особенности результатов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«Явка действительно феноменальная. Выше, чем в 2015 году — соотнося с выборами соответствующего уровня. Явка выше, чем на кампании по поправкам в Конституцию. И, конечно, это требует объяснения», — заявил Орлов.«Лояльный электорат был мобилизован в намного большей степени, чем протестный», — подчеркнул он.

По сути, трёхдневное голосование изменило это ситуацию в пользу лояльного голосования, считает он.

«И не только, как я уже отмечал, в том отношении, что получили очень серьёзные результаты губернаторы, врио губернаторов… но и кампании, где ожидались проблемы, прежде всего в Архангельской области, дали благоприятный результат», — указал Орлов.