Пермь, 15 сентября 2020, 14:21 — REGNUM В Пермском крае утром 21 сентября состоится инаугурация губернатора Дмитрия Махонина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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В регионе 13 сентября завершились губернаторские выборы. Изначально на пост первого лица края претендовали восемь кандидатов, однако регистрацию прошли только четверо.
Явка на выборах составила 35,76% (714 547 избирателей). Победу одержал самовыдвиженец Дмитрий Махонин, набрав 75,71% голосов. За Ксению Айтакову (КПРФ) проголосовало 13,62% избирателей (97 219 человек), за Олега Постникова (ЛДПР) — 5,66% (40 400 избирателей), за Евгения Козлова («Патриоты России») — 2,34% (16 731 избирателей).
Напомним, выборы губернатора в Прикамье проходили досрочно. В январе 2020 года Максим Решетников сложил свои полномочия из-за назначения на пост министра экономического развития России.
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