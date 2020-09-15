Триполи, , 14:22 — REGNUM В ближайшее время Фаиз Саррадж, являющийся главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего западную часть страны, собирается уйти в отставку. Об этом 15 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно данным агентства, нынешний глава ливийского правительства национального согласия может сделать официальное объявление о таком решении уже к концу текущей недели.

Также уточняется, что Саррадж обсудил вопрос о своей отставке как международными, так и с ливийским партнерами.

При этом указывается, что представитель глава ливийского правительства отказался комментировать агентству данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прошение об отставке подало в Палату представителей временное восточное правительство Ливии.